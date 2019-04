Es ist wohl eine der kuriosesten Liebesgeschichten überhaupt! Bei US-Promi Big Brother ließ Dina Lohan (56) die Beziehungsbombe platzen. Seit fünf Jahren ist sie vergeben – an einen Mann, den sie noch nie persönlich getroffen hat. Das Paar lernt sich online kennen. Nachdem sich die beiden erst vor wenigen Tagen getrennt hatten, scheinen sie nun ein Comeback zu wagen – und nicht nur das: Der ominöse Netz-Lover will seiner Freundin sogar einen Antrag machen.

Mit TMZ sprach Dinas Web-Flirt Jesse Nadler zunächst über die Versöhnung: Nach dem Eifersuchts-Drama und dem kurzzeitigen Liebesaus hätten sich die Turteltauben ausgesprochen und wieder zusammengerauft. Anschließend plauderte er über seine Verlobungspläne. Er habe sogar schon einen Ring gekauft, den er seiner Liebsten bei ihrem ersten persönlichen Aufeinandertreffen geben möchte. Wann das stattfinden soll, wissen zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht einmal die beiden.

Doch kann sich die Mutter von Schauspielerin Lindsay Lohan (32) wirklich vorstellen, einen nahezu fremden Mann zu ehelichen? Ja, das kann sie! "Ich schwöre es, es ist verrückt. Ich werde ihn heiraten. Das ist wirklich, wirklich wahr", schwärmte die 56-Jährige im Gespräch mit ihren "Promi Big Brother"-Kollegen.

Twitter / tiburonbadboy Jesse Nadler

Anzeige

Getty Images Dina Lohan bei der New York Fashion Week im September 2018

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan mit ihrer Mutter Dina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de