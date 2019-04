Anastasiya Avilova (30) macht Ernst! Weil Salvatore Vassallo sich bei Temptation Island ganz unverblümt an Anastasiya herangemacht hatte, war Salvas Freundin Christina Dimitriou bei der wöchentlichen Video-Schau am Lagerfeuer an die Decke gegangen – und hatte Ana in deren Abwesenheit heftigst beleidigt. Die gebürtige Ukrainerin drohte daraufhin mit einer Anzeige, sollte die 27-Jährige sie erneut verbal angreifen. Jetzt hat sie ihre Worte in die Tat umgesetzt: Anastasiya hat einen Anwalt beauftragt!

Wie Bild berichtet, hat die ehemalige Catch the Millionaire-Kandidatin sich nun an einen Rechtsberater gewandt und eine Abmahnung gegen Christina erwirkt. Auch Salvatore sei vor einem rechtlichen Vorgehen nicht sicher, erklärte Ana: Wenn er sie im Netz weiter beleidige, werde sie auch gegen ihn vorgehen. Schon vor wenigen Tagen hatte sie gegenüber Promiflash bestätigt, dass ihre Anwalts-Ankündigung nicht nur so dahin gesagt war: "Also ich habe nicht gedroht, um zu drohen. Das mache ich nicht. Ich habe ihr gesagt, dass das jetzt bitte aufhören soll, sonst muss ich mich wehren!" Gesagt – getan!

Christina äußerte sich nach der Abmahnung bisher noch nicht öffentlich. Im Promiflash-Interview versicherte sie jedoch schon zuvor, dass ihr die Drohung von Anastasiya nichts ausmache: "Auch wenn was kommen sollte, ich habe keine Angst. Soll die ruhig machen. Ich habe darüber gelacht!"

