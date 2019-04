Zickenkrieg bei Temptation Island! Verführerin Anastasiya Avilova (30) wurde zu Beginn der Staffel von den vergebenen Frauen als zu große Gefahr angesehen und aus dem TV-Format rausgewählt. Als das ehemalige Erotiksternchen dann aber doch in die Männer-Villa einziehen durfte, schien das einer ganz besonders gegen den Strich zu gehen: Salvatores Freundin Christina Dimitriou. Sie attackierte die Ukrainerin sogar verbal – worauf die Single-Lady sogar über rechtliche Schritte nachdachte. Im Promiflash-Interview verrät Christina, was sie von dieser Reaktion hält!

Christina findet die ganze Aktion einfach lächerlich. Zumal in ihren Augen Anastasiya diejenige sei, die sich unverschämt verhalte. "Sie hat ein ganzes Video ins Netz gestellt, wo man mich im Fernsehen weinen sieht, und sie macht sich darüber lustig. Also ganz ehrlich, die provoziert mich!", offenbart die 27-Jährige gegenüber Promiflash. Bisher habe Anastasiya ihre Drohung nicht in die Tat umgesetzt, doch selbst wenn – Christina habe keine Angst. "Soll die ruhig machen. Ich habe darüber gelacht. Alles, was man bei 'Temptation Island' gesehen hat, stimmt. Das was ich sage, ist auch so", wehrt sich die Verkäuferin.

Doch nicht nur mit Anastasiya scheint Christina im Clinch zu liegen: Die Blondine rechnet auch mit Verführerin Giulie Santana ab, die über die Vergebene abgelästert hatte. Sie solle "einfach die Fresse halten auf gut Deutsch", fand Christina harte Worte im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / christinadimitriou_official "Temptation Island"-Christina

Anzeige

Anastasiya Avilova TV-Gesicht Anastasiya Avilova

Anzeige

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, Reality-TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de