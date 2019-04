So etwas gab es bei Germany's next Topmodel noch nie! Ein Streit zwischen den Konkurrentinnen Jasmin und Lena eskalierte in der siebten Folge derart, dass es zu Handgreiflichkeiten kam! Die Szenen wurden in der Sendung zwar geschwärzt, doch Lena schilderte später, was vorgefallen war: Jasmin sei komplett ausgerastet, habe sie zu Boden gedrückt, geschlagen und ihre Extensions herausgerissen. Jetzt äußert sich Jasmin in einem Interview zu der Prügel-Attacke.

Auf dem Youtube-Kanal "Die It-Girl Agenten" fällt es der Frankfurterin sichtlich schwer, über die Situation zu sprechen – offenbar ärgert sie sich auch total über ihren Ausraster. "Ich war voll gestresst. Diese Momente entstehen in meinem Leben nicht häufig", erklärt die 18-Jährige. Ein Mitglied des Produktionsteams soll aber direkt zwischen die beiden Mädels gegangen sein. Dass sie wegen der Attacke direkt aus der Show fliegen würde, sei ihr nicht bewusst gewesen. Jasmin gesteht aber auch: "Ich wusste, was ich mache und ich habe gesehen, dass die Kameras da sind."

Dass Jasmin ihre Aktion überhaupt nicht bereut, hat sie bereits auf ihrem Social-Media-Account zugegeben: "Sorry, ich entschuldige mich dann nicht einfach so dafür, dass ich sie geschlagen habe, weil, ich stehe komplett dazu." In ihren Augen sei es auch komplett übertrieben, zu behaupten, sie habe Lena "zusammengeschlagen". Sie habe ihrer Konkurrentin lediglich eine Schelle verpasst.

