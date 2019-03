Jetzt packt sie aus! In der siebten Folge von Germany's next Topmodel kam es zwischen den Kandidatinnen Jasmin und Lena zu Handgreiflichkeiten. Während der Dreharbeiten zu einem der Entscheidungs-Walks gerieten die beiden zunächst nur verbal aneinander – doch schließlich eskalierte der Streit: Offenbar ging Jasmin urplötzlich auf ihre Konkurrentin los! Im Fernsehen war der Übergriff nicht zu sehen – der Bildschirm wurde mitten in der Sendung schwarz, während im Hintergrund Schreie zu hören waren. Nun schildert Lena, was genau passiert ist!

"Ich bin ausgerastet, hab geschrien, ja – aber Jasmin war noch viel, viel schlimmer", erklärte Lena jetzt in ihrer Instagram-Story, musste aber auch zugeben, dass sie sich letztendlich genauso respektlos verhalten habe wie ihre Konkurrentin. Dennoch fühle sich die 17-Jährige von der Darstellung des Streits in ein schlechtes Licht gerückt – angeblich wurde längst nicht alles gezeigt: So habe sie von Jasmin nicht nur eine Ohrfeige mit der flachen Hand bekommen. Laut Lena sei die Frankfurterin auf sie gesprungen, habe sie auf den Boden gedrückt und dabei brutal auf ihren Rücken und ihren Kopf eingeschlagen. "Jasmin hat meine Extensions rausgerissen, ich hab auf der Kopfhaut geblutet", erzählte sie weiter.

Wie die Essenerin weiter berichtete, wären auch Polizeikräfte und Ärzte vor Ort gewesen, um sie zu befragen und zu untersuchen. Jasmin könnten nun sogar rechtliche Konsequenzen drohen. Christian Nohr, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Lenas Verteidiger, hatte bereits vor Kurzem erklärt: "Jasmin droht im Falle einer Verurteilung gemäß § 223 StGB eine Geldstrafe. Sie ist ja volljährig, aber noch unter 21 Jahre, da wird man wahrscheinlich mit Geldstrafen arbeiten."

Instagram / dominicancoco_ Jasmin Cadete, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / lenalswk Lena, TV-Sternchen

Instagram / dominicancoco_ GNTM-Kandidatin Jasmin

