In diesem Jahr läuft bei Germany's next Topmodel einiges anders! Zum Beispiel verzichtet Modelmama Heidi Klum (45) auf ein festes Juroren-Team und holt sich für die einzelnen Episoden Gäste mit ins Boot. Michael Michalsky (52) durfte als Erster neben ihr bei einem Abschluss-Walk Platz nehmen. Das wird aber nicht die letzte Begegnung der Nachwuchs-Models mit dem Designer bleiben: Auch in der kommenden Folge ist er wieder dabei!

Der Modeschöpfer hat eine Handvoll heißer Männer-Models im Schlepptau, die nur darauf warten, mit den Girls das nächste Shooting zu rocken. Dabei bekommen die Mädels die Aufgabe, vor der Kamera tiefe Emotionen zu zeigen. "Sie gehen in großen Schritten auf das Finale zu und da muss jedes Shooting top sein", stellt Michael seine Erwartungen in der Vorschau von ProSieben klar.

Über seine männlichen Begleitungen sind die meisten Kandidatinnen sehr happy. "Ich bin sprachlos. Es sind alles hübsche Männer. Das ist mal was Schönes", freut sich Simone. Auch Tatjana kommt ins Schwärmen: "Es macht unheimlich Spaß, sich mit diesen Typen zu unterhalten. Die sind so cool drauf."

Birdie Thompson/AdMedia//ADMEDIA Heidi Klum und Michael Michalsky

Anzeige

Getty Images Designer Michael Michalsky

Anzeige

Instagram / tatjana.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Tatjana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de