Anscheinend hat sich der naturverbundene Luke Perry (✝52) vor seinem Tod reichlich Gedanken über seine Beerdigung gemacht! Am 4. März verstarb der Beverly Hills, 90210-Star völlig unerwartet an den Folgen eines Schlaganfalls. Nur wenige Tage später hieß es, der Schauspieler sei eingeäschert worden und habe seine letzte Ruhe auf seiner Farm gefunden. Nun wurde allerdings bekannt, dass der beliebte Seriendarsteller einen anderen letzten Wunsch hatte und heimlich doch beerdigt wurde!

Wie Radar Online berichtete, wollte der Schauspieler in einem "Mushroom Suit" (zu Deutsch "Pilz-Anzug") bestattet werden. So ein Anzug soll aus rein organischen Materialien bestehen. Ein Freund von Luke erklärte die Beweggründe wie folgt: "Der ’Mushroom Suit’ wird Luke in reinen Kompost verwandeln. Das war einer von Lukes letzten Wünschen. Er war immer sehr umweltfreundlich eingestellt." Dem Hollywood-Star sei es wichtig gewesen, dass seine sterblichen Überreste den Boden seiner Farm in Tennessee nähren können.

Obwohl Lukes Sterbeurkunde angibt, dass der Körper des Frauenschwarms verbrannt wurde, liege sein Leichnam also angeblich auf seinem Landgut in besagtem umweltschonenden Anzug begraben. Der Star soll diese Art der Beisetzung schon vor seinem Ableben in die Wege geleitet haben.

Getty Images Luke Perry, 2010 in Cannes

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Getty Images Luke Perry bei einem Event in New York City

