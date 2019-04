Die Spice Girls zelebrieren derzeit ihr Comeback! Auch in Deutschland gab es schon sehr erfolgreiche Girlgroups – allen voran natürlich die No Angels. Die erste Gewinner-Band der Castingshow Popstars trennte sich vor gut drei Jahren – angeblich endgültig. Vor wenigen Wochen brachte Sandy Mölling (37) die Gerüchteküche allerdings wieder zum Brodeln. Jetzt verrät die Blondine in einem Interview, ob sie ihre Kolleginnen vermisst!

Im spot on news-Interview erinnert sich Sandy an ihre gemeinsame Zeit mit Nadja Benaissa (36), Lucy Diakovska (43), Vanessa Petruo (39) und Jessica Wahls (42) zurück. "Ich schwelge manchmal gern in Erinnerungen. Aber ich glaube, alles hat seine Zeit. Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden", offenbart die 37-Jährige. Ein Revival könne sie sich nicht wirklich vorstellen, obwohl sie bis auf Vanessa mit allen ihrer ehemaligen Band-Mitglieder noch Kontakt habe.

Derzeit befindet sich Sandy bis Ostermontag in Wien, wo sie für das Musical "Jesus Christ Superstar" als Maria Magdalena auf der Bühne des Raimund Theaters steht. Danach wird sie für zwei Wochen ihre Familie besuchen und im Anschluss geht es nach Magdeburg. Dort verkörpert sie bis zum 10. Juli Roxy Hart im Musical "Chicago".

