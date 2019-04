Charlize Theron (43) adoptierte vor sieben Jahren Baby Jackson – und stellte einige Zeit später fest, dass sich der Junge nicht mit seinem Geschlecht identifizieren kann! Was ihre Rolle als Mutter angeht, hielt sich die Schauspielerin bisher bedeckt. Als dann jedoch Fotos auftauchten, die ihren Sohnemann in Kleidern zeigten, konnte sie sich vor Anfragen aus der Öffentlichkeit wohl kaum noch retten. Darum sprach Charlize nun erstmals ganz offen über ihr Familienleben – und stellte sich demonstrativ vor ihren Sohn!

Dass sich der Siebenjährige im falschen Körper geboren fühlt, habe Charlize schon sehr früh erfahren: "Ja, ich dachte, sie wäre auch ein Junge. Bis sie mich anblickte, als sie drei Jahre alt war, und sagte 'Ich bin kein Junge!'", erzählte die 43-Jährige im Interview mit Daily Mail. Ab diesem Zeitpunkt sei für die zweifache Mama klar gewesen: "Ich habe zwei wunderschöne Töchter, die ich, genau wie alle Elternteile, beschützen und aufblühen sehen möchte."

Sich selbst so zu lieben, wie man ist – das habe ihr schon ihre Mutter ans Herz gelegt. Diese Werte wolle Charlize auch ihren eigenen Kids mitgeben: "Meine Aufgabe als Mama ist es, sie zu feiern, zu lieben und sicherzustellen, dass sie alles haben, was sie brauchen, um das zu werden, was sie sein wollen", beteuerte die Hollywood-Schönheit.

Splash News Charlize Theron mit ihren Kindern August (l.) und Jackson (r.)

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Splash News Charlize Theron und ihr Kind Jackson, Mai 2018

