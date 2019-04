Die Faneteria wird in dieser Malle-Saison wieder ihre Tore öffnen! Im vergangenen Jahr mussten Daniela (41) und Jens Büchner (✝49) ihr Café vorzeitig schließen, denn schon damals hatte der Schlager-Star starke gesundheitliche Probleme. Nach dem Tod ihres Mannes sah es zunächst so aus, als stünde das Lokal vor dem Aus – doch nun hat die Wahlmallorquinerin gute Neuigkeiten: Die Faneteria feiert demnächst große Wiedereröffnung.

Nachdem sich Danni nach ihrem tragischen Verlust dazu entschieden hatte, die Verantwortung für den Betrieb an ein befreundetes Paar abzugeben, gab es nur wenige Wochen später geschäftliche Differenzen. Aber die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin scheint nun eine Lösung gefunden zu haben, denn in ihrer Instagram-Story verkündet sie jetzt ganz stolz: "Am 1. Mai startet unser großes Opening. Ich hoffe, wir sehen uns alle und bis dahin, macht's gut."

Für Danni ist es die erste Saison ohne Jens und das löst in ihr gemischte Gefühle aus, wie sie kürzlich in einem Goodbye Deutschland-Special verriet: "Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder wühlt mich das emotional sehr auf, dass ich daran innerlich zerbreche, weil mich immer wieder jeden Tag jemand an ihn erinnern wird. Oder es hilft mir, dass ich jeden Tag über ihn sprechen kann."

MG RTL D / 99pro media Daniela und Jens Büchner in der Faneteria

action press Daniela Büchner im Juli auf Mallorca

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im September 2018

