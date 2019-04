Für Anastasiya Avilova (30) ist Schluss mit lustig! Nach den vielen Beleidigungen, die sie von Salvatore Vassallo und seiner Freundin Christina Dimitriou nach Temptation Island einstecken musste, hat sich das Playmate nun einen Anwalt besorgt. Gegen Christina habe das TV-Sternchen bereits eine Abmahnung erwirkt und der Muckimann müsste auch mit rechtlichen Schritten rechnen, wenn er weiter Netz-Hetze gegen sie betreiben sollte. Doch warum genau hat sie sich zu dieser extremen Maßnahme entschlossen?

Anastasiya habe ihre Show-Kollegen mehrfach angewiesen, mit ihrem fiesen Gerede aufzuhören, doch das habe bei den beiden einfach keine Wirkung gezeigt. Dieses unmögliche Verhalten will sich der Catch the Millionaire-Star jetzt nicht mehr gefallen lassen. "Ich denke, dass Salvatore und Christina einfach verstehen müssen, dass man sich in unserer Gesellschaft so keinem Menschen gegenüber verhalten darf", schildert sie gegenüber Promiflash. Sie kann es nicht verstehen, wie sich erwachsene Menschen so unmöglich verhalten könnten.

Kein Wunder, dass Christina kein gutes Haar an Ana lässt – schließlich hat die braunhaarige Beauty einen ausgiebigen Flirt mit ihrem Freund gehabt. Nicht zuletzt in der finalen Folge sollen sie und Salva sich unentdeckt von der Kamera nähergekommen sein: Der Womanizer soll sie im Bus heimlich berührt und geküsst haben.

Instagram / christinadimitriou_official "Temptation Island"-Christina

Instagram / nasia_a "Temptation Island"-Anastasiya

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo

