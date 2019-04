Hat Heidi Klum (45) damit die Baby-News etwa bestätigt? Oder wollte das Model bloß einen Scherz machen? Die Germany's next Topmodel-Chefin lässt die Gerüchteküche schon seit Wochen brodeln. Immer wieder kommen Spekulationen auf, sie und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) würden ein Kind erwarten – auf eine Bestätigung oder ein Dementi warten die Fans bisher vergeblich. Nun heizt Heidi die Gerüchte selbst noch ordentlich an: Sie spricht von ihrem Babybauch!

Bei den About You Awards durfte sich auch die 45-Jährige einen der begehrten Preise abholen. Auf dem Weg zur Bühne passierte Heidi allerdings ein kleiner Fashion-Fauxpas. Ihre Hose ist an der Hüfte aufgeplatzt. Die ehemalige Victoria's Secret-Beauty nahm das wie gewohnt mit Humor und konnte über sich selbst lachen – und sagte dann einen ganz bestimmten Satz: "Meine Hose ist geplatzt. Das war bestimmt das Baby."

Aber war das jetzt wirklich die lang ersehnte Nachwuchsbestätigung? Immerhin waren Heidi und Tom nur einen Tag vorher noch in einem Brauhaus und haben sich dort Bier und Schnaps gegönnt – eigentlich ein klarer Anti-Baby-Beweis. Wahrscheinlich hat die Blondine sich nur einen kleinen Scherz erlaubt.

Promiflash Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz im April 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Februar 2019 in West Hollywood

Adriana M. Barraza/WENN.com Heidi Klum, 2019 in Los Angeles

