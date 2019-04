Heidi Klum (45) und ihr Tom (29) sind auch nach einem Jahr Beziehung immer noch total verliebt ineinander! Das bewiesen die Turteltauben zuletzt am Donnerstag – bei den About You Awards schritten die beiden zum ersten Mal bei einem deutschen Event als Paar über den Teppich. Haben eigentlich die Germany's next Topmodel-Mädels am Set der Model-Show das Liebesglück ihrer Jurorin live mitbekommen? Promiflash hat einmal nachgehakt!

Kandidatin Simone verriet bei der Influencer-Verleihung, dass Tom Heidi bei den GNTM-Dreharbeiten in Los Angeles öfter mal besucht hat. "Die sind bis über beide Ohren verliebt ineinander, die sind so süß miteinander. Heidi hat auch immer gefacetimed mit ihm und das ist wirklich süß." Mitstreiterin Sarah habe die beiden zwar nie zusammen erlebt, dafür aber andere Liebes-Details an der 45-Jährigen wahrgenommen: "Sie hat immer eine Halskette getragen mit einer Tom-Aufschrift und so ein paar Sachen. Man merkt auf jeden Fall, dass sie verliebt ist", plauderte die 20-Jährige aus.

Am Set sprach das Model mit seinen Kandidatinnen offen über ihre Beziehung zu dem Tokio Hotel-Gitarristen. In einer GNTM-Folge hatte sie den Mädchen per Video-Anruf sogar ihren Verlobungsring gezeigt und Details des Antrags verraten.

