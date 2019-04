Wird Jasmin alias Joy beim Finale von Germany's next Topmodel am 23. Mai dabei sein? In der siebten Folge schickte Heidi Klum (45) die 18-Jährige nach Hause, nachdem sie auf ihre Mitstreiterin Lena losgegangen war. Normalerweise gibt es im Show-Finale beim legendären Top-20-Walk ein Wiedersehen mit den zwanzig besten Kandidatinnen – dazu zählt auch Jasmin. Aber möchte sie nach dem Eklat überhaupt dabei sein?

Auf YouTube erklärte sie jetzt: "Normalweise ist es so, dass die Top 20 im Finale laufen und dann geh ich davon aus – ich war ja Top 14 –, dass ich auch für das Finale eingeladen werde. Also ich schätze mal, dass ich im Finale dabei bin. Das sind die Vertragsbedingungen – ich gehe davon aus. Ich wäre schockiert, wenn nicht." Sollte sie nicht eingeladen werden, wäre Joy sehr traurig – immerhin war es ihr Ziel, ins Finale zu kommen. Doch wie sehen das die anderen? Modelanwärterin Sayana meinte gegenüber Promiflash, dass viele Mädels aus Angst vermutlich nicht kämen, wenn auch Jasmin eingeladen würde.

Kandidatinnen aus früheren Staffeln waren gespaltener Meinung: Während Klaudia Giez (22) meinte, dass ein Ausschluss Diskriminierung wäre, erklärte Abigail gegenüber Promiflash, dass man ein Zeichen setzen müsse: "Wenn sie Jasmin jetzt kommen lassen, heißt das irgendwie, du kannst dich ruhig schlagen, das ist nicht schlimm."

