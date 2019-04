Bevor Herzogin Meghan (37) ihren Mann Prinz Harry (34) heiratete, war die Beauty bereits ein echter Star. Als Schauspielerin ist sie Kameras, Rampenlicht und Glamour gewöhnt – und wohl auch deshalb kann sie so gut mit all der Aufmerksamkeit umgehen, die ihr als Neu-Royal zuteilwird. Ihre königlichen Auftritte meisterte sie bisher ausnahmslos mit Bravour. Kann es sein, dass sie wirklich der selbstbewussteste Royal aller Zeiten ist?

"Ich denke, sie ist wahrscheinlich eines der selbstbewusstesten Mitglieder der königlichen Familie, das wir je hatten – auf eine wirklich gute Art und Weise", erklärt die Körpersprachen-Expertin Judi James in dem Mirror-Podcast "Pod Save the Queen", der sich mit dem britischen Königshaus auseinandersetzt. Lediglich eine kleine und seltene Geste verrät, wenn sie doch einmal verunsichert ist oder sich in einer Situation unwohl fühlt. "Sie hat diese winzig kleine Geste, wenn sie etwa ihr Haar berührt, aber das ist alles. Und sogar das könnte eine frühkindliche Angewohnheit sein." Die Expertin beobachtet jedoch mit Sorge, wie Meghans eigentlich positives Verhalten von der Öffentlichkeit aufgenommen wird.

"Unglücklicherweise – und vielleicht gerade deswegen, was sehr traurig ist – scheint sie an dem sogenannten 'Mohn-Syndrom' zu leiden", analysiert Judi weiter. Darunter ist zu verstehen, dass Menschen mit hohem Status aufgrund ihrer Überlegenheit angegriffen und kritisiert werden.

