Jennifer Lawrence (28) will ihrem Liebsten Cooke Maroney im Kreise ihrer Familie das Jawort geben! Anfang Februar wurden aus den Verlobungsgerüchten schöne Realität: Tatsächlich hat der Galerist der Hollywood-Schauspielerin nach acht Monaten Beziehung einen Antrag gemacht. Die Bald-Braut lässt die Öffentlichkeit zwar im Dunkeln, was Details der baldigen Trauung betrifft: Vertraute haben allerdings schon eine genaue Idee von dem Liebesspektakel – und wer auf der Gästeliste stehen wird!

"Es würde mich schon sehr wundern, wenn die Hochzeit keine umfangreiche Familienangelegenheit werden würde!", bestätigten gleich zwei Quellen gegenüber People, immerhin sei Jennifer auch ein echter Familienmensch. Laut Informationen des Magazins soll das Paar derzeit auch schon auf der Suche nach geeigneten Locations sein – in der engeren Auswahl stünden danach momentan zwei Luxushotels in New York City für die Verlobungs-Party.

Wie schnell die beiden allerdings mit der Planung ihres großen Tages vorankommen und wann sie genau vor den Traualtar treten, ist bis jetzt noch ungewiss. Zumindest hat die 28-Jährige derzeit einen übervollen Terminkalender: Fans der Blondine können sich auf insgesamt drei neue Filme mit ihrem Idol freuen, darunter ein Drama mit dem Titel "Bad Blood" und "X-Men: Dark Phoenix".

Splash News Jennifer Lawrence und Cooke Maroney im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei der BAM Gala 2018

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Academy Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de