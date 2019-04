So einfach kommen Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) nach ihrer Trennung wohl doch nicht voneinander los! Am vergangenen Donnerstag besuchten beide die About You Awards in München – allerdings eigentlich nicht zusammen. Nach der Preisverleihung soll es aber noch heiß hergegangen sein, angeblich wurden die zwei nämlich bei der Aftershow-Party beim Knutschen erwischt. Im Netz gibt es nun allerdings weitere Hinweise, die Johannes selbst streute: Das Ex-Paar muss schon vor dem Event geplant haben, sich zu sehen!

In seiner Instagram-Story filmte sich der Ex-Bachelorette-Kandidat in seinem Auto auf dem Weg zu den Awards. Im Hintergrund dabei deutlich zu erkennen: Eine weinrote Rüsche einer Robe, die an einem Kleiderbügel hängt. Wenig später auf der Veranstaltung trägt Yeliz schließlich ein Kleid, das zu dem Ausschnitt aus Johannes' Wagen perfekt passt. Das Duo hat sich also wahrscheinlich vor dem Event getroffen – zumindest, damit seine Ex-Freundin zu ihrer Garderobe kam.

Auffällig ist zusätzlich etwas anderes: Johannes' Einstecktuch, das er bei seinem Gang über den Red Carpet trug, passt farblich haargenau zu dem Kleid von Yeliz. Mit diesem abgestimmten Look sorgten die beiden bereits für jede Menge Verwirrung bei den Fans. Auf seinem Social-Media-Kanal bezieht der 31-Jährige jetzt zumindest zu den Fragen zum Kleid Stellung: "Hab Yeliz ihr Kleid mitgebracht. Wir reden auch ganz normal miteinander und haben ja auch noch 'ne gemeinsame Wohnung."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc vor den About You Awards

Anzeige

P. Hoffmann / WENN.com Johannes Haller bei den About You Awards 2019

Anzeige

P. Hoffmann / WENN.com Johannes Haller bei den About You Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de