Seine Untreue kommt Wendy Williams (54)’ Noch-Ehemann wirklich teuer zu stehen. Die US-Moderatorin und Kevin Hunter sind seit fast 22 Jahren verheiratet. Das Paar hat einen 19-jährigen Sohn. Dann aber wurde bekannt: Kevin war seiner Ehefrau untreu, habe sogar ein Kind gezeugt. Die Gastgeberin der “Wendy Williams Show” zögerte nicht lang. Sie reichte die Scheidung ein. Nun stellt sie ihrem Manager auch beruflich den Stuhl vor die Tür. Wendy hat ihren untreuen Noch-Ehemann gefeuert.

Wendy will nichts mehr von Kevin wissen. “Sie nimmt ihn nicht zurück”, sagte ein Informant der Zeitschrift People. “Er wurde als ihr Manager gefeuert und sie kommuniziert nur noch per Anwalt.” Kevin war dem Bericht zufolge seit 2008 ausführender Produzent der Talkshow seiner Frau. Der Schritt war der Moderatorin offenbar nicht leicht gefallen. “Es ist schwer, wenn man so lange verheiratet war und eine gemeinsame Familie hat”, so die Quelle weiter. “Aber sie hat erkannt, dass sie die Augen nicht mehr vor ihrer schlechten Ehe verschließen kann.”

Demnach war Kevins Affäre nicht etwa ein schneller Seitensprung. “Es stellte sich heraus, dass er die Frau, mit der er ein Baby hat, seit 15 bis 16 Jahren getroffen hat”, berichtete der Insider ebenfalls.

WENN Kevin Hunter und Wendy Williams

Getty Images Wendy Williams

Splash News Wendy Williams und Kevin Hunter

