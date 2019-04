Schluss, aus und vorbei! Wendy Williams (54) kennt man eigentlich als toughe und witzige Moderatorin, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Aktuell dürfte Wendy aber weniger zu Scherzen zumute sein. In der vergangenen Zeit halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass es in ihrer Ehe mit Kevin Hunter ordentlich kriseln soll. Und die scheinen sich nun zu bewahrheiten: Wendy will sich nach 21 Jahren gemeinsamen Ehejahren scheiden lassen!

Das bestätigte ihr Anwalt am Donnerstag gegenüber Page Six. Demnach habe die Talkshow-Queen bereits die Scheidung eingereicht. Wendy und Kevin heirateten im November 1997. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn: den 18-jährigen Kevin Jr..

Wirklich überraschend kommt diese Nachricht wohl nicht. Erst kürzlich verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life: "Wendy erwägt durchaus eine Scheidung von Kevin. Sie liebt den Vater ihres Sohnes und ihren jahrzehntelangen Geschäftspartner, was das zur schwersten Entscheidung ihres Lebens gemacht hat." Der Ehemann der 54-Jährigen soll bereits seit zehn Jahren eine Affäre mit Sharina Hudson haben – im März soll sogar ein gemeinsames Kind der beiden zur Welt gekommen sein.

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Splash News Wendy Williams und Kevin Hunter

Getty Images Wendy Williams, TV-Gesicht

