Bald wird's richtig heiß! Die Regisseurin Lorene Scafaria arbeitet gerade an ihrem neuen Streifen "Hustlers", der die Geschichte einer New Yorker Stripperinnen-Gang erzählen soll. Dabei kann die Filmemacherin unter anderem auf die Unterstützung des ehemaligen Riverdale-Stars Lili Reinhart (22) zählen. Und offenbar bereitet sich die Schauspielerin bereits intensiv auf ihre neue Rolle vor. Im Netz veröffentlichte Lili nun einen heißen Schnappschuss, der sie beim Pole-Dance-Training zeigt!

In einer Instagram-Story gab die 22-Jährige ihren Fans ein Update aus ihrem Leben und teilte bei dieser Gelegenheit auch gleich ein Foto, das sie kopfüber an einer Stange tanzend zeigt. Dabei trägt Lili ein sexy-knappes Outfit, bestehend aus einem schwarzen, bauchfreien Top, schwarzen Shorts und High Heels. "Dieses Pole-Ding läuft richtig gut!", kommentierte sie die Aufnahme und versah diese mit dem Hashtag #hustlers.

Auch Schauspielkollegin Jennifer Lopez (49) wird für den Film in die Rolle einer Stripperin schlüpfen. Ähnlich wie Lili veröffentlichte J.Lo vor einigen Wochen ein Instagram-Video, in dem sie sich im knappen Sport-Outfit an einer Pole-Dance-Stange rekelt.

Getty Images Lili Reinhart im Januar 2019 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Lili Reinhart im März 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im April 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de