Katie Price (40) kann die Finger nicht von ihrem verheirateten Fitnesstrainer lassen. Angeblich will die Engländerin mit der Hilfe von Matt Fiddes bloß einige überflüssige Pfunde loswerden. Das wahre Opfer könnte aber ihr Freund Kris Boyson werden. Er ist nicht nur ebenfalls Katies Personal-Trainer. Kris fürchtet angeblich, dass Matt ihn auch in anderer Hinsicht ersetzen könnte. Offenbar nicht völlig ohne Grund: Denn die 40-Jährige soll völlig hingerissen sein von ihrem verheirateten Muskelmann.

“Katie und Matt haben einen echten Draht zueinander, er hat ihr viel Selbstvertrauen geschenkt”, plauderte ein Insider gegenüber Mirror aus. “Dank Matt fühlt sie sich wieder sexy und natürlich hat er einen fantastischen Körper”, verriet die Quelle weiter. Die fünffache Mutter selbst soll von “sexy geheimen Work-outs” geschwärmt haben. “Geheim” sind die Trainingssessions deshalb, weil Katie ihrem Freund die Einheiten mit dem verheirateten Matt angeblich verschweigt. “Er kann die Vorstellung nicht ertragen, dass sie gemeinsam trainieren”, hieß es aus ihrem Umfeld.

Katie war allerdings – zumindest in professioneller Hinsicht – so gar nicht mit Kris’ Programm zufrieden. Er sollte eigentlich dafür sorgen, dass sie sich besser fühlt. “Er scheitert jämmerlich, denn ich fühle mich besch***ener denn je”, sagte das ehemalige Boxenluder in seiner TV-Sendung "My Crazy Life”. Kris hatte sie unter anderem gezwungen, in Unterwäsche zu frühstücken.

Getty Images Katie Price bei den National Television Awards 2018

Anzeige

Will / Mark / MEGA Kris Boyson und Katie Price im Januar 2019

Anzeige

Splash News Kris Boyson und Katie Price in London, November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de