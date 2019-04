Wenn es nach Katie Price (40) geht, können sich Netflix-Abonnenten auf etwas gefasst machen. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Britin kein Problem damit hat, ihr Privatleben (und mehr) in der Öffentlichkeit auszubreiten. Sie ließ sich mit 19 Jahren die Brüste vergrößern. Es folgte eine steile Karriere als Boxenluder, Erotikmodel und Reality-TV-Star. Nun will Katie auch Netflix erobern – mit Geschichten aus ihrem bewegten Liebesleben.

Auch 17 Jahre nach ihrem US-"Playboy"-Cover feilt die Britin eifrig an der Karriere. "Ich bin mit Netflix in Gesprächen über eine Dramaserie zu meinem Leben", sagte Katie der Illustrierten "New Magazine", wie der Mirror berichtete. Noch gibt es aber offenbar nicht allzu viel zu verraten. Oder Katie hält sich ungewohnt bedeckt. "Ich werde nicht zu viel verraten – ihr müsst euch gedulden", sagte sie.

Die Zeitung spekulierte, dass es bei der Serie wohl vorrangig um das Liebesleben der 40-Jährigen gehen dürfte. Sie steht vor der dritten Scheidung. Das ehemalige Glamour-Model hat fünf Kinder mit drei Männern. Zwei Kinder stammen aus der Ehe mit Peter Andre (46).

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009

Getty Images Katie Price im Februar 2017 in London

Getty Images Katie Price, Model

