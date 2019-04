Diese Geschichte ist fast drehbuchreif! Als Jon Schnee hat Kit Harington (32) im heiß ersehnten Finale der erfolgreichen Fantasy-Serie Game of Thrones die Chance, den Eisernen Thron zu erobern. Die Herzen der Fans gehören dem smarten Briten schon längst. Doch der 32-Jährige hat nicht nur eine unfassbar erfolgreiche TV-Rolle vorzuweisen. Auch ein berühmter Vorfahre steht in Kits Biografie: John Harington, der Erfinder der ersten Wassertoilette!

John Harington war ein englischer Autor und Poet im 16. Jahrhundert. Und eben auch Erfinder! Das enthüllt Kit jetzt im Interview mit der Zeitschrift Elle. Auf die Frage, ob es stimme, dass einer seiner Vorfahren das erste Wasserklosett für Queen Elizabeth I. erfunden habe, antwortet Kit: "Das ist zu 100 Prozent wahr. Es heißt 'the John Harington'." Da die Engländer ihr stilles Örtchen auch liebevoll als "the John" bezeichnen, liegt die Nachfrage nahe: Ist "the John" tatsächlich auf DEN John zurückzuführen?

"Yeah. Ich bin froh, dass es nicht 'the Harington' genannt wird", antwortet Kit lachend. "[Meine Familie] schrieb für die Queen auch jede Menge schlechter Gedichte. Ich hab nur die miesen Schreib-Gene geerbt, aber nicht die des Erfinders."

United Archives GmbH / Actionpress Kit Harington und Iain Glen in "Game of Thrones"

Getty Images Kit Harington bei der "Game of Thrones"-Premiere der achten Staffel im April 2019

Getty Images Rose Leslie und Kit Harington im April 2019

