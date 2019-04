Wie geht Thea Gottschalk mit der Trennung von Ehemann Thomas (68) um? Nach über 40 Jahren Ehe gehen der Show-Master und seine Frau seit etwa einem Monat getrennte Wege. Der Moderator hat sich nach dem Liebesaus offenbar ganz in seine Arbeit gestürzt: Er plant zurzeit ein einmaliges "Wetten dass...?"-Comeback und saß sogar als Gastjuror in der Germany's next Topmodel-Jury. Aber wie steckt Thea das Beziehungsende weg? Thomas' Schwester Raphaela Ackermann verrät, wie es ihrer Ex-Schwägerin jetzt geht!

"Sie können sich vorstellen, dass es ihr jetzt nicht so gut geht", erklärt Raphaela im RTL-Interview. Trotz der Trennung könne Thea aber weiterhin auf Thomas' Unterstützung setzen. "Aber es ist ja auch nicht so, dass der Thomas sich in irgendeiner Form da umdreht und weggeht. Ich glaube, so einen Mann wie Thomas kann sich jede Frau nur wünschen, die verlassen wurde", schwärmte sie von ihrem Bruder. Thomas würde sich immer noch um seine Noch-Ehefrau kümmern.

Über die genauen Hintergründe der Trennung wollten beide Eheleute bisher nichts verraten. Doch wie es scheint, sind Thea und Thomas im Guten auseinander gegangen. Das würde auch erklären, warum der TV-Star nur wenige Monate vor dem Ehe-Aus noch so von seiner heutigen Ex schwärmte: "Wir sind 46 Jahre zusammen. Für mich gibt es keine bessere Frau."

Getty Images Thomas und Thea, Juli 2015

Anzeige

James Coldrey / Action Press Raphaela Ackermann beim Raffaello Summer Day in Berlin

Anzeige

Getty Images Thea und Thomas Gottschalk 2011 in Wiesbaden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de