Am Wochenende wurde es heiß! Und zwar gleich in doppelter Hinsicht: Während der Ostertage startete nämlich nicht nur Deutschland sucht den Superstar mit dem Halbfinale in die heiße Phase – auch das Wetter verwöhnte die Deutschen über die Feiertage mit frühsommerlichen Temperaturen. Womöglich wurde dies der Castingshow am Samstagabend zum Verhängnis: Denn so kurz vor dem Finale hatte die Castingshow ein absolutes Quoten-Tief zu verzeichnen!

Nach Angaben des Medienmagazins DWDL verfolgten gerade mal 2,52 Millionen Zuschauer das DSDS-Halbfinale – fast 800.000 weniger als in der Woche zuvor. Bezogen auf die relevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen errechnete das Branchenblatt für die Sendung einen Marktanteil von 13,9 Prozent – dabei handelte es sich um die schlechteste Einschaltquote, die die Castingshow seit Langem zu verkraften hatte. Sogar die Tagesschau durfte sich in der gleichen Altersklasse über mehr Zuschauer freuen.

Ob dieser enorme Misserfolg nur dem Wetter geschuldet war? Immerhin konnten andere Sender – trotz des warmen Wetters – zur selben Zeit deutlich mehr Zuschauer vor die Bildschirme locken als die Show um Pop-Titan Dieter Bohlen (65). Die ARD-Sendung "Wer weiß denn sowas? XXL" mit Moderator Kai Pflaume (51) vermochte immerhin ganze 4,82 Millionen Menschen vor den Fernsehbildschirmen zu fesseln und hatte damit einen Marktanteil von stolzen 19,8 Prozent.

TVNOW / Gregorowius Alicia-Awa Beissert, Nick Ferretti, Davin Herbrüggen und Joana Kesenci im April 2019 bei DSDS

TVNOW / Gregorowius Oliver Geissen im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

ARD / Thomas Leidig Kai Pflaume, Moderator

