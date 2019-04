Wie wird auf Schloss Windsor Ostern gefeiert? Auch bei den Royals steht morgen das christliche Fest an. Bekanntermaßen sind Queen Elizabeth II. (93) als Oberhaupt der Church of England und ihre Liebsten sehr religiös und zelebrieren die Auferstehung Jesu standesgemäß. Dabei darf die alljährliche Ostermesse natürlich nicht fehlen. Doch werden rund um den Palast auch Ostereier für die Kleinsten der Königsfamilie versteckt?

Laut People wird der Osterhase tatsächlich auch auf den königlichen Wiesen umherhoppeln und für die Mini-Royals Leckereien in Büschen und Blumenbeeten verteilen. Im vergangenen Jahr bekam die Queen zur Feier des Tages Blumen von zwei sechsjährigen Mädchen überreicht, deren Eltern im Schloss lebten und arbeiteten. Als die Monarchin die Sträuße entgegennahm, waren auch Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) zugegen. Dabei soll das Paar den beiden Mädels verraten haben, dass auch ihre Kinder, Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3), auf Ostereier-Suche gehen würden.

In diesem Jahr dürfte die Jagd auf die bemalten Naschereien um ein weiteres Familienmitglied erweitert werden. Denn wie Kate kürzlich während eines öffentlichen Termins verriet, sei Prinz Louis schon ein richtig "schneller Krabbler" und könne mit ein wenig Hilfe sogar schon laufen. Da dürften seine Geschwister also tatkräftige Unterstützung bekommen. Am 23. April feiert Louis seinen ersten Geburtstag.

