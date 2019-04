Warme Worte für den Ex! 2015 hatten Cheryl Cole (35) und Liam Payne (25) verkündet, ein Paar zu sein – bereits drei Jahre später trennten sich die beiden allerdings schon wieder, obwohl sie gerade erst Eltern geworden waren. Zum Glück verstehen sich die beiden Musiker noch so gut, dass sie gemeinsam für ihren inzwischen zweijährigen Sohn Bear sorgen können. In einem Interview schwärmte die Sängerin jetzt von den Vaterqualitäten ihres zehn Jahre jüngeren Ex-Freundes.

“Liam ist ein großartiger Vater. Er ist sehr viel sanfter als ich”, erzählte Cheryl im Interview mit The Telegraph. “Ich bin streng, Liam dagegen gar nicht. Ich bin diejenige, die sagt: ‘Nur ein Stück Schokolade!’”, verriet die 35-Jährige weiter. Söhnchen Bear weiß aber offenbar genau, wie er seine Mama dann doch um den Finger wickeln kann: “Wenn ich böse auf ihn bin, legt er seine kleinen Hände auf mein Gesicht und schaut mir in die Augen, um herauszufinden, ob ich es ernst meine oder nur ein bisschen sauer bin, da schmelze ich dahin.”

Ihrer verflossenen Liebe trauert die britische Künstlerin aber kein bisschen hinterher. “Es ist, wie es ist und mir geht es gut damit. Wenn man ein Baby hat, denkt man nicht die ganze Zeit über sich nach. Es ist deine Verantwortung, dich um alles zu kümmern, also machst du das Beste aus allem. Wir haben genau das gemacht”, stellte Cheryl klar.

Tommy Jackson/Getty Images Cheryl Cole in Newcastle

Getty Images Cheryl Cole, Sängerin

Getty Images Sängerin Cheryl und Liam Payne bei den Brit Awards 2018 in London

