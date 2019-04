So schnell kann eine vermeintliche Traum-Ehe implodieren. Über 20 Jahre lang galten US-Talkerin Wendy Williams (54) und ihr Ehemann Kevin Hunter als Power Couple. Sie feierte als Gastgeberin der "Wendy Williams Show" Erfolge – er fungierte hinter den Kulissen als Manager seiner Ehefrau und Ausführender Produzent der Sendung. Dann aber platzte die Seifenblase. Es kam heraus, dass Kevin seine Frau betrogen hat. Die reichte daraufhin die Scheidung ein. Nun hat sich Wendys Ehemann erstmals an die Öffentlichkeit gewandt – und gab sich reumütig.

"Ich bin nicht stolz auf meine kürzlichen Taten und übernehme die volle Verantwortung", teilte Kevin in einer Stellungnahme, die People vorliegt, mit. Er entschuldigte sich bei seiner Frau, seiner Familie und den Fans. Kevin kündigte an, in sich gehen und seine Fehler so weit wie möglich korrigieren zu wollen. Zugleich unterstrich er aber seinen Anspruch auf die gemeinsame Produktionsfirma Wendy Williams Hunter: "Wir sind immer noch die Hunter-Familie".

Da spielt allerdings Wendy nicht mit. Aus ihrem Umfeld wurde gerade bekannt, dass sie Kevin als Manager gefeuert hat. Es sei einfach zu viel passiert. Er soll mit seiner Geliebten nicht nur ein Kind gezeugt haben – angeblich ging die Affäre rund 15 Jahre. Wendy und Kevin hätten in diesem Jahr ihr 22. Ehejubiläum gefeiert. Ihr gemeinsamer Sohn ist 19 Jahre alt.

Splash News Wendy Williams und Kevin Hunter

Getty Images Wendy Williams, TV-Gesicht

Derrick Salters/WENN.com Wendy Williams, Moderatorin

