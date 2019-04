Fragwürdiges Hygienekonzept! Shawn Mendes (20) begeistert nicht nur mit seiner Musik. Auch mit seiner perfekt gestylten Mähne, den strahlend weißen Zähnen und seinem makellosen Teint bringt der kanadische Popsänger seine Fangemeinde ins Schwärmen. Von Akne, Pickel oder Hautunreinheiten ist bei dem gerade mal 20 Jahre alten Beau nichts zu sehen. Als Fans hinter das Beauty-Geheimnis des Strahlemanns blicken wollen, erleben sie jedoch ihr blaues Wunder: Denn Shawn offenbart, dass er sich nie das Gesicht wäscht!

"Ich lüge nicht, wenn ich euch sage, dass ich mein Gesicht nicht wasche!", so der überraschende Wortlaut des Sängers bei einer Frage-Antwort-Runde auf Twitter. Dann verrät Shawn, was seiner Meinung nach jedes Stück Seife ersetzt. "Ich meditiere viel", twitterte er und fügt hinzu: "Ich denke, die Haut ist sehr stark davon abhängig, wie ihr euch fühlt." Man könne sich noch so viel "Schmutz ins Gesicht reiben", ein glückliches Lebensgefühl sei immer noch das beste Mittel im Kampf gegen die Mitesser. Negative Gefühle wie Trauer oder Stress sollen sich laut Shawn sehr wohl im Hautbild bemerkbar machen. "Tut einfach alles, was euch glücklich macht", rät er darum seinen Fans.

Doch nicht alle Follower teilen diese Meinung. Prompt hagelt es Witze auf diesen Beauty-Tipp. Vor allem die Fan-Damenwelt legt ihm immer wieder um der Hygiene willen nahe: "Wasch dein Gesicht, bitte!"

Getty Images Shawn Mendes in Los Angeles, 2019

Getty Images Shawn Mendes im Februar 2019 in Los Angeles

AXEL SCHMIDT/AFP/Getty Images Shawn Mendes auf dem roten Teppich beim ECHO 2018 in Berlin

