Catharina Maranca (19) schaffte es unter die Top 20 von Germany's next Topmodel! Da es der Freundin von Fußball-Profi Felix Götze (21) in den Augen von Heidi Klum (45) vor allem an Selbstbewusstsein mangelte, musste sie schließlich die Show verlassen. Die Beauty nahm die Entscheidung ohne Tränen hin und freute sich nach ihrem GNTM-Aus vor allem darüber, ihre Liebsten wieder zu sehen. Während ihrer relativ kurzen Zeit in der TV-Sendung konnte Catharina eine große Fan-Base um sich versammeln. Und die unterstützt die 19-Jährige mit lieben Worten!

"Ich habe superviele Zuschriften nach meinem Rausflug bekommen", offenbart das Model nun im Promiflash-Interview. Viele ihrer Fans hätten das Ende ihrer GNTM-Modellaufbahn nicht wahrhaben wollen und machten mit Nachrichten deutlich, dass sie komplett hinter Catharina stehen. "Es hat mich teilweise echt im Herzen berührt, weil so viele geschrieben haben: 'Ich hab echt angefangen zu weinen und ich möchte es auch gar nicht mehr weiterschauen'", erzählt die blonde Beauty von dem Support ihrer Anhänger.

Ein weiterer großer Fan von Catharina ist ihr Freund Felix. Er habe sie auch schon gerügt, da sie im Vorfeld der Show mit ihrem Körper haderte. "Bevor ich zu 'Germany's next Topmodel' gekommen bin, hat er mir eine kleine Ansage gemacht, dass ich wirklich aufhören soll, Selbstzweifel zu haben", verriet Cathi Anfang März in einem Interview.

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca

Anzeige

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca

Anzeige

Instagram / catharinamaranca Felix Götze und Catharina Maranca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de