Was läuft denn nun zwischen Emma Roberts (28) und Garrett Hedlund (34)? Die Schauspielerin löste erst vor wenigen Wochen die Verlobung mit ihrem On-Off-Freund Evan Peters (32). Schon kurz darauf wurde sie turtelnd mit Hollywood-Hottie Garrett gesichtet. Potenzial für eine feste Beziehung scheint die Beauty allerdings nicht in dem Male-Model zu sehen: Statt einer Romanze scheinen die beiden eher eine heiße Affäre am laufen zu haben.

Emma will ihr Single-Dasein wohl vorerst in vollen Zügen genießen und sich nicht festlegen. Das kommt ihrem neuen Lover offenbar ganz gelegen, denn auch er soll zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Frau fürs Leben suchen. "Emma ist gerade erst frisch getrennt und weder sie noch Garrett sind bereit für eine feste Beziehung. Sie haben einfach Spaß, hängen zusammen ab und machen rum", verriet ein Insider im Interview mit People.

Nach der Langzeit-Liebe mit Ex Evan braucht Emma anscheinend erst mal eine Verschnaufpause. Seit 2012 war sie mit dem American Horror Story-Darsteller liiert – mit einigen dramatischen Unterbrechungen. Garrett ist seit der Trennung von Kirsten Dunst (36) im Jahr 2016 offiziell solo. Die beiden waren ca. ein Jahr zusammen. Zuvor soll er unter anderem Gossip Girl-Star Leighton Meester (33) und Skandal-Nudel Lindsay Lohan (32) gedatet haben.

Michael Murdock / SplashNews.com Emma Roberts auf einem Event in Madrid

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Emma Roberts und Evan Peters in San Diego

Anzeige

Getty Images Kirsten Dunst und Garrett Hedlund bei den Golden Globes 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de