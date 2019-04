Diese beiden gibt es offensichtlich nur noch im Doppelpack! Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) zeigen sich seit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Stormi Webster (1) in der Öffentlichkeit so vertraut wie eh und je. Waren Paar-Schnappschüsse der beiden zu Beginn ihrer Beziehung eine absolute Seltenheit, lassen die beiden die Welt mittlerweile nur allzu gerne an ihrer Liebe teilhaben. An Ostern ging es ihnen nicht anders – die beiden kamen aus dem Turteln gar nicht mehr heraus!

Schauplatz der jüngsten Schmuseeinheiten des It-Paares: Kanye Wests (41) traditionelle Sonntagsmesse. Obwohl die Konzerte am Ostersonntag dieses Mal in andere Örtlichkeiten verlegt wurden – der Rapper und sein Gospelchor sorgten beim Coachella-Festival für gute Stimmung, ließen Kylie und Travis ihren Schmetterlingen im Bauch auch dieses Mal einfach freien Lauf. Die beiden umarmten sich durchgehend, tanzten miteinander und konnten selbst beim Klatschen nicht die Finger voneinander lassen!

Aber nicht nur Paparazzi hielten die Kuscheloffensive mit Aufnahmen fest: Kylie selbst widmete den Mußestunden mit ihrem gemunkelten Verlobten ebenfalls einige Uploads auf Instagram. Auch auf diesen Bildern knutschen und schmusen die Partner, was das Zeug hält!

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner bei Kanye Wests Sonntagsmesse

Anzeige

Marksman / MEGA Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scott

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de