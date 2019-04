Er lebt für seinen Job – und will seine Leidenschaft nun an andere weitergeben! Fans des sympathischen TV-Stars haben allen Grund zur Freude: Der Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer (53) wird in noch einer weiteren Sendung zu sehen sein: In "Guidos Masterclass" sucht der Modeschöpfer bald nach jungen Talenten im Fashionbereich. Nun offenbarte Guido, weshalb er so für dieses Projekt brenne!

Im Interview mit Promiflash konnte der Geschäftsmann seine Euphorie kaum verbergen. Wie er erklärte, müssen in der Show junge Designer gegeneinander antreten und kreative Aufgaben lösen. Dass dieses Format jetzt ausgerechnet Guido Marias Vornamen trägt, hat einen bestimmten Grund: "Weil es eine so große Sehnsucht war, ein großer Wunsch, das zu tun. Es ging auch darum, zu erklären, wer ich selber bin. […] Ich hab so viel erreicht in der Mode und habe so viele Menschen an meiner Seite, die mich auch unterstützt haben, dass ich sagte, ich muss es irgendwie zurückgeben", gab der 53-Jährige preis.

Guido erzählte ganz begeistert weiter: "Der Gewinner bekommt dann nicht nur 50.000 Euro für seine eigene Kollektion, sondern auch die Chance, sich zu präsentieren, bekommt drei Seiten in der deutschen Vogue, was völlig irre ist." Damit aber nicht genug: Dem Sieger der Sendung steht der bekannte Designer ein Jahr lang als Mentor zur Seite – mit dem Ziel, auch aus seinem Schützling einen angesagten Design-Star zu machen. Guidos Show läuft ab dem 29. April auf VOX.

MG RTL D / Arya Shirazi Guido Maria Kretschmer in "Guidos Masterclass"

Promiflash Guido Maria Kretschmer, Fernsehstar

Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Berlin Fashion Week 2019

