Zeigt sich Schwesta Ewa (34) hier so echt wie nie? Die Rapperin ist dafür bekannt, im Netz gerne mal den einen oder anderen Schnappschuss von sich zu posten. Dabei ist die junge Mutter jedoch stets darauf bedacht, einen passenden Filter über ihre Aufnahmen zu legen. Doch das ließ die "Kurwa"-Interpretin bei diesem Posting komplett außen vor. Ihren Ostergruß schickte Ewa ganz ungeschönt in die Web-Welt.

Auf Instagram teilte die 34-Jährige nun ein gewohnt freizügiges Foto von sich in einem Garten. Nur in T-Shirt und Unterwäsche setzte sich die Musikerin darauf in Szene und erlaubte sich ein dem Festtag entsprechendes Wortspiel. "Nicht nur heute, sondern schon seit Jahren bin ich vergeblich auf Eiersuche... Gibt aber keine mehr, glaube ich", witzelte die Single-Mom und schob dann nach: "Endlich mal ein Bild ohne Photoshop", was sie mit einem vor Lachen weinenden Emoji unterstrich.

Ihre Follower feierten nicht nur den schlagfertigen Humor der Künstlerin, sondern auch ihre heißen Kurven. "Du brauchst kein Photoshop" oder "Was soll man zu diesem Bild sagen? Die perfekte Frau", schwärmte Ewas Community. Was sagt ihr zu dem Post? Stimmt in der Umfrage ab!

AEDT/WENN.com Schwesta Ewa beim "Nur Gott kann mich richten"-Screening im Januar 2018

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Rapperin

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Rapperin

