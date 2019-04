Große Trauer in der Filmbranche! Film-Editor Terry Rawlings ist am Dienstag verstorben, wie The Wrap berichtet. Der Movie-Maker arbeitete zwischen 1962 und 1977 auch als Sound-Gestalter für viele Hollywood-Produktionen. Vor allem in den frühen 80er-Jahren feierte er mit einigen Produktionen große Erfolge. Neben zahlreichen Nominierungen für die "British Academy Film Awards" durfte sich der Brite 1982 auch über eine Oscar-Nominierung freuen.

Die Oscar-Nominierung erhielt der 1933 geborene Filmemacher für sein Werk "Chariots of Fire". Zu den bekanntesten Produktionen des "DVD Exclusive Award"-Siegers gehören Streifen wie "Alien", "Legend" und "Yentl" –für Kino-Fans dürfte vor allem der 1982 veröffentlichte Action-Hit "Blade Runner" aus der Filmsammlung des Briten hervorstechen. Bei den ACE Eddie Awards wurde er im Jahr 2006 sogar für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Zuletzt hatte Terry Rawlings im Jahre 2004 an der Verfilmung des Musicals "Phantom der Oper" mitgewirkt. Sein Geburtsdatum war bis zuletzt nicht genau bekannt – es gilt lediglich als sicher, dass er im Jahr 1933 das Licht der Welt erblickte. Demnach wurde Terry 85 oder 86 Jahre alt.

Getty Images Die Filmemacher Ed Abroms und Terry Rawlings bei den 56. ACE Eddie Awards

ActionPress Szene aus dem Film "Blade Runner", 1982

Getty Images Terry Rawlings mit der Auszeichnung für sein Lebenswerk bei den ACE Eddie Awards



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de