Prinzessin Kate ist am Samstag bei Trooping the Colour dabei

Prinzessin Kate (43) wird diese Woche eine wichtige traditionelle Aufgabe wahrnehmen: Sie und ihre Familie nehmen laut Hello! an der berühmten alljährlichen Parade Trooping the Colour anlässlich des Geburtstags von König Charles (76) teil. Neben ihrem Mann Prinz William (42) werden auch die drei gemeinsamen Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) erwartet. Vor allem der jüngste Spross der Familie stiehlt bei solchen Ereignissen gerne regelmäßig die Show, nicht zuletzt durch seine charmanten und oft humorvollen Auftritte auf dem Balkon des Buckingham Palace. Die Parade, die diesen Samstag stattfindet, zählt zu den Höhepunkten des royalen Sommers und wird mit Spannung erwartet.

Das Event markiert in diesem Jahr eine besondere Rückkehr für Kate, die im Rahmen ihrer Krebsbehandlung zuletzt seltener an öffentlichen Terminen teilgenommen hat. Bereits im vergangenen Jahr feierte sie bei Trooping the Colour ein beeindruckendes sowie emotionales Comeback. Die Prozession und der abschließende Überflug der Royal Air Force ziehen jedes Jahr Scharen von Royal-Fans in die britische Hauptstadt und die Ereignisse werden weltweit im Fernsehen übertragen. Danielle Stacey, die royale Expertin, hebt die Bedeutung dieser Auftritte hervor und betont, dass dieser Moment besonders für die Wahrnehmung von Kate als starke Persönlichkeit in der Royal Family steht.

Die Rückkehr ins Rampenlicht kommt für die Prinzessin von Wales nach einer Phase, in der sie sich verstärkt auf private Initiativen konzentrierte. Ihre Arbeit rund um die Early Years Initiative liegt ihr dabei besonders am Herzen – sie setzt sich leidenschaftlich für frühkindliche Entwicklung und Bildung ein. Kate ist bekannt dafür, dass sie neben ihrem offiziellen Engagement immer auch Zeit für ihre Familie einplant: Zuletzt gönnte sich die dreifache Mutter eine längere Auszeit während der Schulferien ihrer Kinder.

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Mai 2025

