Pünktlich zum Osterfest schien auch im Hause Baldwin gute Stimmung zu herrschen. Und das, obwohl Hilaria (35) und ihr Mann Alec Baldwin (61) derzeit einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften haben. Erst vor wenigen Wochen hatte die Vierfach-Mutter eine Fehlgeburt erlitten. Doch für ihre Kinder wollten die liebenden Eltern stark sein und ihnen schöne Feiertage ermöglichen. Also trug die ganze Familie süße Hasen-Accessoires, wie die neusten Schnappschüsse zeigen!

Auf Instagram postete Hilaria am Montag ein süßes Familienporträt, auf dem alle in ihren Pyjamas und mit Hasenohren-Haarreifen aus Plüsch zu sehen sind. Mit ihrer Bildunterschrift bewies die Beauty ebenfalls ordentlich Humor. Sich selbst nannte sie Mama-Hase, Alec natürlich Filmstar-Hase und auch ihrem Nachwuchs verpasste sie aussagekräftige Bunny-Kosenamen: gieriger Hase, Gerade-am-Essen-Hase, fabelhafter Hase und doofer Hase, der immer noch Weihnachten feiert. Dieser letzte Titel war offensichtlich eine Anspielung auf den Weihnachts-Schlafanzug ihres Sohnes.

So viel Witz kam bei Hilarias Followern bestens an. Schon nach wenigen Stunden hatten über 73.000 Fans auf den Like-Button gedrückt. "Was für ein bezauberndes Familien-Foto", kommentierte beispielsweise eine Userin.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin im April 2019

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im April 2019 in New York City

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im April 2019 in New York City

