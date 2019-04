Eine neue Umgebung für Cheryl Cole (35) und Baby Bear Grey Payne (2)! Drei Jahre war die Popsängerin mit Ex-One Direction-Star Liam Payne (25) in einer Beziehung, im Jahr 2017 kam ihr gemeinsames Kind auf die Welt. Doch nur etwa ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnemannes war zwischen den Musikern schon wieder alles vorbei und sie gaben ihre Trennung bekannt. Nun soll Cheryl aus Liams Haus ausgezogen sein und sich den Traum eines eigenen Heims erfüllt haben!

Ganze neun Monate ist die offizielle Trennung des Paares her – und nun berichtet The Sun, dass die Sängerin endlich ausgezogen sei. "Cheryl sucht schon seit einiger Zeit nach einer neuen Bude und sie hat sich sofort verliebt, als sie ihre neue Immobilie gesehen hat", offenbart ein Insider. Laut der Quelle war es wirklich Zeit für die 35-Jährige einen Neustart zu wagen – und das wird sie in dem kleinen Dorf Chalfont St. Peter zwischen London und Oxford angehen. Dort soll sie mit Söhnchen Bear und ihrer Mutter Joan in ein luxuriöses Anwesen einziehen.

Der Beziehung zu ihrem Ex tut der Umzug laut dem Insider allerdings keinen Abbruch: "Sie ist immer noch gut befreundet mit Liam und natürlich ist da auch ihr gemeinsamer Sohn Bear, also wird sie in seinem Haus in Surrey immer willkommen sein."

LDNPIX / MEGA Bear Grey Payne und Cheryl Cole

John Phillips/Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRIT Awards 2018

Tommy Jackson/Getty Images Cheryl Cole in Newcastle, England

