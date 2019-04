Neue Details im Rosenkrieg zwischen Amber Heard (33) und Johnny Depp (55)! 2016 wurde der Hollywood-Schauspieler von seiner Ex-Frau angeklagt, weil er sie während der Beziehung körperlich und emotional missbraucht haben soll. Diese Anschuldigungen ließ der "Fluch der Karibik"-Star nicht auf sich sitzen und verklagte die Hollywood-Beauty kürzlich auf 50 Millionen US-Dollar. Anlässlich dieser Gegenklage reichte die "Aquaman"-Darstellerin neue, noch detailliertere Schilderungen des angeblichen Missbrauchs bei Gericht ein – die besagen, dass Johnny sie sogar töten wollte!

Wie Page Six berichtete, schildert Amber in ihrem neuen Dokument unter anderem eine Situation aus dem Dezember 2015, in der Johnny sie bedroht habe und angeblich auch versucht haben soll, sie umzubringen. Der 55-Jährige habe sie an den Haaren gezogen und an der Kehle gepackt und sie mit folgenden Worten angebrüllt: "Ich werde dich verdammt noch mal töten, hörst du?" Im Anschluss habe der Zweifach-Vater die Schönheit auf das Bett gedrückt und derart auf ihren Kopf eingeschlagen, dass er dabei den Bettrahmen kaputtgemacht habe.

Variety zitierte Ambers Beschreibung aus den Unterlagen: "Für eine Weile konnte ich nicht schreien oder atmen. Ich machte mir Sorgen, dass Johnny sich in einem Blackout-Zustand befand und ihm nicht bewusst war, welche Schäden er anrichtete und, dass er mich deswegen tatsächlich töten konnte."

