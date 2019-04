Bei Get the Fuck out of my House wird es zwischen diesen beiden ernst! In der vergangenen Woche schien Saskia Atzerodt (27) zunächst ein Auge auf Mitbewohner Sam Funke geworfen zu haben – anschließend flirtete sie jedoch heftig mit Peter. Sogar einen Kuss zwischen den beiden bekamen die Zuschauer zu sehen. Nun gingen die beiden zumindest verbal sogar noch einen Schritt weiter: Sie sprachen bereits jetzt über eine gemeinsame Zukunft!

"Wir haben uns beide verliebt. Er sagt halt schon so Sachen, dass er mit mir eine Familie gründen will und sich vorstellen kann zu heiraten", verriet die Blondine. Mit Saskia im Bett liegend zeigte sich Peter – der noch eine Partnerin Zuhause hat – ebenfalls ganz verliebt: "Ich verspreche es dir: Ich werde immer für dich da sein. Wenn ich dich sehe, denke ich an niemanden anders." Vor den TV-Kameras kamen von dem Bewohner dann jedoch etwas andere Töne: "Ich glaube das Wichtigste ist, da jetzt keine Pläne zu machen. Wir schauen einfach, wie sich das entwickelt." Der Teilnehmer des TV-Experimentes sprach außerdem von einem lang gezogenen Kennenlernen – und davon, dass beide die Sache "sehr erwachsen händeln."

Als es darum ging, wer das Haus verlassen musste, war Saskia auf der sicheren grünen Seite – ihr Peter jedoch auf der roten. Dass ihrem Liebsten somit der Rauswurf aus dem Haus drohte, bereitete der 27-Jährigen Kopfschmerzen: "Das ist jetzt sehr schade, jetzt ist die Kombination wieder rot-grün. Da macht man sich dann schon sorgen um den Partner."

WENN Saskia Atzerodt, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt im Juli 2018

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Reality-TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de