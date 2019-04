Bei den Hadids gibt es was zu feiern: Am 23. April hat Supermodel Gigi Hadid Geburtstag – das Victoria's Secret-Girl wird 24 Jahre alt! Zu diesem Anlass schmiss die Blondine bereits in der Nacht zuvor eine Megasause zum Reinfeiern in ihren Ehrentag, aber ihre Liebsten hatten natürlich noch mehr für sie in petto: Ihre Schwester Bella Hadid (22) widmete ihrer BFF gleich mehrere Posts im Netz und diese hätten gar nicht emotionaler sein können!

Auf ihrem Instagram-Account versorgte Bella ihre Follower mit jeder Menge Schnappschüssen von ihrer Seelenverwandten: Ob Fotos aus dem süßen Windelalter, Backstage-Pics von Fashion Shows oder private und teilweise alberne, aktuelle Fotos – ihre enge Beziehung wurde in den Uploads deutlich. Noch rührender als die Aufnahmen war höchstens die Bildunterschrift: "Du bist die Verkörperung alles Guten, meine süße Schwester. [...] Ich bin so von dir und jedem einzelnen Versuch inspiriert, den du wagst. Ich werde dir bei jedem zukünftigen Schritt zur Seite stehen. Ich bin dein größter Fan", lauteten nur einige der herzerwärmenden Zeilen.

Das Geburtstagskind wurde bisher allerdings nicht nur von ihrer Familie, sondern auch von ihren Freunden gefeiert: "Happy Birthday, Prinzessin", wünschte ihr zum Beispiel Victoria's Secret-Kollegin Candice Swanepoel (30). Bleibt abzuwarten, ob sich Gigis (24) On-Off-Freund, Musiker Zayn Malik (26), auch noch an dem großen Tag zu Wort meldet.

Getty Images Bella und Gigi Hadid in New York

Getty Images Gigi und Bella Hadid 2014

Getty Images Gigi Hadid und ihre Schwester Bella

