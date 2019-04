Kommt Lio Claßen nach seinem Papa oder doch eher nach seiner Mama? Seit der Geburt ihres Sohnemanns schützen die YouTuber Bibi (26) und Julian (26) die Privatsphäre ihres ersten gemeinsamen Kindes. Allein für die Verkündung seines Vornamens ließen sie sich sieben Monate Zeit – auf ein Babybild mit Gesicht warten ihre Fans noch heute vergeblich. Nun geben die stolzen Eltern aber doch etwas über das Aussehen ihres Sprösslings preis!

In ihrem Video auf YouTube beantwortete Bibi jede Menge Fan-Fragen. Ein Abonnent wollte wissen, ob der Sohn der 26-Jährigen einem Elternteil besonders ähnlich sieht. Obwohl die Influencerin versprochen hatte, jedem eine Antwort zu geben, fiel ihr diese gar nicht so leicht, denn: "Das ist eine sauschwere Frage, weil ich finde, man kann das gar nicht sagen. Manchmal sehe ich viel von mir in ihm und meistens aber doch Julians Gesicht, der sieht dem Julian schon sehr ähnlich", gestand die Neu-Mama aber schließlich.

Keine Sorge, Bibi! Das kann sich bei der schnellen Entwicklung von Säuglingen schließlich noch ändern. Bei einem anderen Thema hat Papa Julian aber tatsächlich die Nase vorn. Lios erstes Wort lautet offenbar nämlich nicht "Mama": "Toll, er sieht dir ähnlich und sagt 'Papa'. Das findest du schön, ne?", ärgerte sich Bibi lachend.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Baby

YouTube / BibisBeautyPalace Julian und Bibi Claßen

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn

