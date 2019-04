Sie zeigt allen ihre Traumkurven! Im Juni vergangenen Jahres ist Eva Longorias (44) größter Traum wahr geworden: Sie und ihr Ehemann José Antonio Bastón (51) sind Eltern eines kleinen Sohnes geworden! Santiago ist der ganze Stolz der Schauspielerin – und das beweist sie gerne mit niedlichen Social-Media-Schnappschüssen. Auf ihrem aktuellen Foto steht allerdings ganz allein die Ex-Desperate Housewives-Darstellerin im Mittelpunkt: Im knappen Bikini präsentiert Eva stolz ihren After-Baby-Body!

Bei diesem Anblick dürfte die Yoga-Pose für Evas Instagram-Follower schnell in den Hintergrund gerückt sein. Im roten Zweiteiler zeigt die Hollywood-Schönheit, die mit ihren Liebsten über die Osterfeiertage in Saint Barthélemy Urlaub machte, jetzt allen: Nur zehn Monate nach der Geburt ihres Sprosses ist von Babypfunden keine Spur mehr. Die 44-Jährige scheint sich selbst pudelwohl in ihrem Körper zu fühlen. Ihr Body riss nicht nur ihre Fans vom Hocker, auch die Promi-Ladys zeigten sich begeistert von Evas Aussehen. "Du siehst so gut aus", schwärmte unter anderem Victoria Beckham (45) – dem konnte sich Serena Williams (37) nur anschließen.

Evas Traumkörper kommt allerdings nicht von ungefähr. Erst im Februar zeigte der "Brooklyn Nine-Nine"-Star sein schweißtreibendes Work-out auf seinem Social-Media-Kanal: Die gerade einmal 1,57 Meter große Brünette stemmte vergleichsweise riesig wirkende Gewichte. Sie betonte damals gegenüber Us Weekly, dass sie "sehr ernsthaftes Krafttraining" mache.

Getty Images Eva Longoria im Februar 2019 in Los Angeles

Instagram / evalongoria Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago Enrique Bastón

Instagram / evalongoria Eva Longoria, TV-Star

