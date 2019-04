Heidi Klum (45) genießt die Zeit mit ihrem Liebling Tom Kaulitz (29)! Seit ungefähr einem Jahr sind das Topmodel und der Tokio Hotel-Gitarrist glücklich miteinander liiert – und das demonstriert die 45-Jährige der ganzen Welt. Immer wieder postet sie im Netz süße Liebesbekundungen für ihren 16 Jahre jüngeren Verlobten. Jetzt nimmt sie ihre Fans mit zu einem entspannten Ausflug ins Grüne!

Heidi und Tom scheinen ihre vorerst letzten gemeinsamen, freien Tage miteinander zu feiern. Ab dem 28. April geht es für Tokio Hotel auf Welttournee. Die Instagram-Storys der GNTM-Chefin zeigen sie und ihren Herzbuben mit seinen beiden Hunden zurzeit häufig bei Waldspaziergängen – so auch Heidis neuestes Pic. Diese Aufnahme betitelt die Vierfach-Mama mit nur einem Wort: "Glücklich."

Vor wenigen Tagen präsentierte Tom seiner zukünftigen Frau seine Liebe auf besonders romantische Art: Bei einem Spaziergang durch den Wald hatte er ihre Anfangsbuchstaben H und T und ein kleines Herz in den Stamm eines Baumes geritzt. Was haltet ihr davon, dass Heidi ihre Fans mit auf ihr Liebesabenteuer nimmt? Stimmt in der Umfrage ab!

Actionpress/ SIPA PRESS Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes, 2018

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im April 2019

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klums Initialen im Baum

