Tom Kaulitz (29) lässt statt romantischer Worte heute lieber mal Taten für seine Angebetete Heidi Klum (45) sprechen. Nach einem Pärchenauftritt in München und einer anschließenden Hochzeitskleid-Anprobe in Italien lassen es der Musiker und die Model-Mama über die Ostertage ruhig angehen. Bei einem Spaziergang erholte sich das Paar, genoss die Zweisamkeit – und zu guter Letzt sorgte Tom mit einer süßen Geste für einen zauberhaften Couple-Moment.

Ihre Runde durch die Natur hielt Heidi in ihrer Instagram-Story fest. Wie zwei total verliebte Teenies schlenderten die beiden durch einen Wald, schossen Knutsch-Selfies und machten schließlich an einem Baum Halt. Um seine Liebe zum Ausdruck zu bringen, ritzte der Tokio Hotel-Gitarrist kurzerhand ihre Initialen in die Rinde – und hielt ihre Verbindung damit für die Ewigkeit fest. Denn von nun an ziert den Stamm ein "T + H" sowie ein kleines Herz.

Der Rocker kommt bekanntermaßen aus Magdeburg. Gut möglich also, dass Heidi und Toms "Baum der Liebe" in den Wäldern Sachsen-Anhalts steht. Immerhin verriet die GNTM-Chefin am vergangenen Donnerstag bei den About You Awards, dass sie die Feiertage zusammen mit ihrem Verlobten bei ihren Schwiegereltern verbringt.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz im April 2019

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klums Initialen im Baum

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum bei einem Spaziergang im April 2019

