Der plötzliche Tod von Hannelore Elsner (76) stürzte Fans und Schauspielkollegen wie Veronica Ferres (53) und Til Schweiger (55) in tiefe Trauer! Die deutsche Schauspiel-Ikone war am Sonntag nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben. Besonders schmerzhaft muss dieser Schicksalsschlag aber für ihren Sohn Dominik Elstner sein. Ein altes Interview aus dem Jahr 2015 lässt erahnen, wie nah sich Mutter und Sohn gestanden haben müssen!

Auf die Frage, was das Wichtigste sei, das seine Mutter ihm vorgelebt habe, antworte der 38-Jährige damals gegenüber Bild am Sonntag: "Liebe, Nächstenliebe, Bescheidenheit. Meine Mutter ist eine starke und selbstsichere Frau und eine großartige Schauspielerin, die einfach weiß, was sie in ihrem Leben machen möchte, darstellen und bewirken will." Sie sei eine beschützende, liebevolle und ihn ziehen lassende Mutter, schwärmte er damals von der Schauspielerin – ihr Verhältnis sei eine "seltene Verbindung" gewesen.

Warmherzige Worte, die auch sein Vater Dieter Wedel (76) jetzt nach Hannelore Elsners Tod unterstrich. Sie sei eine außergewöhnliche und einmalige Frau gewesen, habe der Regisseur gemeint. Von dem Tod seiner einstigen Lebensgefährtin zeigte er sich zutiefst erschüttert.

Getty Images Hannelore Elsner im Juni 2018

Instagram / elstner_fotografie Hannelore Elsner mit ihrem Sohn Dominik

Getty Images Dieter Wedel, Regisseur



