Bei "Krass Schule – Die jungen Lehrer" gibt Jennifer Lopes di Gaspare ihr Debüt als Schauspielerin. Das Reality-Format dreht sich – wie der Name schon sagt – um den Alltag in der Schule. Jennifer spielt dabei den Klassenliebling Carmen und hat große Freude an ihrer Rolle. Aber wie tickt sie als Privatperson? Mit Promiflash sprach die Beauty darüber, wie viel sie und ihre Serien-Figur gemeinsam haben.

"Carmen und ich haben den gleichen Sinn für Gerechtigkeit. Wir sind beide sehr empathische Menschen. Und ich hasse Streit und Carmen ist die Streitschlichterin auf der Schule", erklärte Jennifer im Promiflash-Interview auf der GLOW by dm in Stuttgart. Einen entscheidenden Unterschied gibt es dann aber doch: Ihre Rolle ist etwas zielstrebiger und ehrgeiziger als es die Influencerin selbst zu Schulzeiten war. "Zum Beispiel, wenn jemand einen Witz reißt, dann ist Carmen eher so diejenige, die sagt: 'Oh komm, hör auf! Ich muss mich konzentrieren'. Und ich war eher jemand, der da mitgemacht hat", gab die YouTuberin zu.

Dass Jennifer den Job in dem RTL II-Format ergattert hat, war übrigens eher ein Zufall. Sie habe im Alter von 15 Jahren mal als Statisten in einer Produktion gearbeitet. Als dann das Casting für "Krass Schule – Die jungen Lehrer" anstand, habe man sie kontaktiert. Das Angebot habe sie ohne Zögern angenommen – und es bisher auch nicht bereut. "Schauspielerei ist toll und ich mache das supergerne", schwärmte der Web-Star.

Neue Folgen von "Krass Schule – Die jungen Lehrer" montags bis freitags um 17:10 Uhr bei RTL II.

RTL II Der Cast von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

RTL II Carmen und Lukas bei "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Instagram / missllopes Jennifer Lopes di Gaspare, Schauspielerin

