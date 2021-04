Jeje Lopes muss aktuell einen Schritt kürzertreten! Der Grund: Die Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Zwar können die Dreharbeiten der beliebten Serie auch ohne die Carmen-Darstellerin fortgesetzt werden, doch die Szenen mit ihr müssen zunächst pausieren. Und auch die musikalische Karriere der "Adiós"-Interpretin kommt ins Stocken: Jeje musste jetzt sogar ihr lange erwartetes Song-Release verschieben!

"Was ich superschade finde ist, dass ich meinen Musikvideo-Dreh und mein Release deshalb verschieben musste", bedauerte Jeje im Promiflash-Interview und verdeutlichte: "Alles war vorbereitet und ich hatte mich schon sehr darauf gefreut." Eigentlich sollte ihre neue Single nämlich am 30. April erscheinen, ihre Corona-Infektion macht der Musikerin aber einen Strich durch die Rechnung.

Musik hin oder her – wie geht es Jeje gesundheitlich? "Die ersten drei Tage ging es mir gar nicht gut", berichtete sie und betonte: "Ich muss sagen, dass es mir seit einigen Tagen bis auf die Müdigkeit wieder echt gut geht." Aktuell kämpfe die "Krass Schule"-Darstellerin vor allem mit der Langeweile – trotzdem ist sie auch in der häuslichen Isolation fleißig: "Ich nutze die Zeit jetzt also für mich und vor allem meine Musik."

Anzeige

Instagram / jejellopes Jeje Lopes, Musikerin

Anzeige

Instagram / jejellopes Die "Krass Schule"-Darstellerin Jeje Lopes im März 2021

Anzeige

Instagram / missllopes Jeje Lopes im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de