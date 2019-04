Sie legte einen ziemlich eleganten Auftritt hin: Am Dienstagabend wurden in New York City die 100 einflussreichsten Menschen der Welt vom Time-Magazin geehrt. Unter den namhaften Preisträgern befanden sich in diesem Jahr beispielsweise Emilia Clarke (32), Brie Larson (29) und Richard Madden (32). Doch der wahre Star an diesem Abend war ganz klar Taylor Swift (29). Auf der Gala überzeugte die Sängerin in einer umwerfenden Robe!

In einem Traum aus Tüll flanierte Taylor über den roten Teppich des glamourösen Events. Besondere Highlights waren die überdimensionalen Puffärmel an dem Kleid der 29-Jährigen. Die "Blank Space"-Interpretin perfektionierte ihren Look mit einer lockeren Hochsteckfrisur und einem filigranen Blumen-Haarband. Aber auch die anderen Promi-Damen konnten sich sehen lassen: So glänzte "Captain Marvel"-Darstellerin Brie in einer grünen Robe und Game of Thrones-Beauty Emilia in einem wahren Hingucker-Dress in Rot!

Die Schauspielerin Indya Moore hingegen konnte an diesem Abend nicht sonderlich überzeugen. In ihrem transparenten Kleid ließ die US-Amerikanerin ziemlich tief blicken und gewährte den Fotografen freie Sicht auf ihre Brüste. Welcher Look gefällt euch am besten? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Emilia Clarke bei der Time 100-Gala in New York, April 2019

Getty Images Brie Larson bei der Time 100-Gala 2019

Getty Images Indya Moore, Schauspielerin

Getty Images Martha Hunt, Model

Getty Images Naomi Campbell bei der Time 100-Gala 2019



