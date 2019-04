Daniel Völz (34) hat große Pläne mit seiner Liebsten! Der ehemalige Bachelor ist seit Kurzem wieder total verliebt. Im März stellte er den Fans seine neue Freundin vor und demonstrierte damit: In der blonden Lisa hat er seinen Sechser im Lotto gefunden! Im Netz teilt der TV-Star gerne Kuschel-Selfies von sich und seiner Partnerin und schwärmt in den höchsten Tönen von ihr – Lisa scheint einfach die Richtige für Daniel zu sein. Wohl auch deshalb plant der Ex-Rosenkavalier nun einen ganz besonderen Urlaub mit seinem Schatz!

Auf Instagram machte der Ex-Freund von Kristina Yantsen seinen Followern eine Ankündigung: "In knapp einem Monat ist es soweit! Ich nehme meinen Schatz mit nach Florida, um ihr meine alte Heimat zu zeigen." 1999 zog der Frauenschwarm von Berlin in die USA, arbeitete dort schließlich als Immobilienmakler – erst Anfang 2018 zog es den Enkel von Schauspieler Wolfgang Völz (✝87) auf familiären Gründen zurück in die deutsche Hauptstadt.

Ob die Florida-Reise für die beiden frisch verliebten Turteltauben nicht etwas zu früh kommt? Die magischen drei Worte hat Daniel seiner Lisa jedenfalls schon gesagt, wie er Promiflash vor Kurzem verriet: "In diesem Fall kann ich mir auf jeden Fall sicher sein, dass ich sie liebe und da ist es natürlich auch gang und gäbe, dass man sich das gegenseitig sagt." Die beiden kennen sich bereits seit mehreren Jahren, doch erst im vergangenen Dezember sprang zwischen ihnen der Funke über.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz in Florida

AEDT/WENN.com Daniel Völz

AEDT/WENN.com Daniel Völz und seine Freundin Lisa bei der Eröffnung des #BerlinColours im Madame Tussauds Berlin

